Carnevale di Putignano, Mara Venier sarà la madrina dell'edizione 2023

Avrà una madrina d'eccezione la 629esima edizione del Carnevale di Putignano: sarà la popolare conduttrice televisiva, Mara Venier, ad accompagnare l'appuntamento del 2023 intitolato 'Tutta un’altra fiaba'. Il programma dell'evento è stato presentato, ieri a Roma, nella sala Zuccari del Senato. Il Carnevale di Putignano, il più antico d'Europa, ha ricevuto anche gli apprezzamenti del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Il Carnevale di quest’anno ha in programma una serie di appuntamenti che renderanno la città della provincia barese, nel mese di febbraio, la capitale del divertimento in Italia. Sfilate e tanti eventi collaterali animeranno, infatti, un’edizione destinata ad entrare nella storia del Carnevale. Per la prima volta le sfilate dei carri vedranno l’introduzione di un elemento tipico della tradizione pugliese: le luminarie che saranno allestite per creare un sipario di luci alto oltre venti metri attraverso il quale i carri saranno introdotti nella sfilata.

