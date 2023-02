Forti raffiche di vento, annullata la sfilata di apertura del Carnevale di Putignano 2023

A causa delle avverse condizioni meteo, in particolare per le forti raffiche di vento, è stata posticipata la sfilata di apertura del Carnevale di Putignano 2023. L'evento, previsto dalle 18.30 di oggi, si sarebbe dovuto svolgere nel centro ella cittadina barese.

La Fondazione del Carnevale di Putignano, d'intesa con le autorità competenti, ha così annullato l'appuntamento odierno. Resta confermato il concerto di Margherita Vicario che si terrà questa sera alle 21.30 in piazza Principe di Piemonte sull'Amaro Mediterraneo Stage. I biglietti per la sfilata di oggi, spiegano gli organizzatori, restano validi per assistere a quella del 12 febbraio alle 11.