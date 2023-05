'Caro affitti', la ministra Bernini: "Gli immobili inutilizzati saranno messi a disposizione degli studenti"

"Abbiamo chiesto un censimento degli immobili inutilizzati affinché vengano messi a disposizione per gli studenti": sono queste le parole della ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, in merito alle proteste sul 'caro affitti' che negli scorsi giorni hanno visto protagonisti gli universitari dei principali atenei nazionali, fra cui anche Bari.

"C'è un problema nel trovare immobili disponibili in provincia - ha dichiarato la ministra durante un'intervista a Radio 24, riportata dall'Agenzia Dire - Ho chiesto la collaborazione a partire dal demanio, i Comuni e i sindaci delle aree metropolitane. Noi siamo arrivati qualche mese fa e abbiamo già messo sul tavolo 400 milioni sugli alloggi per gli studenti e 500 milioni per le borse di studio: è quasi un miliardo sulla legge di bilancio. Poi passeremo anche ai fondi del Pnrr. Garantiamo al momento per l'assegnazione di ulteriori 7.500 posti letto. Abbiamo 40mila posti letto. Questo è già velocizzare, ma vogliamo andare avanti su questo".