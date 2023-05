Piazza Cesare Battisti trasformata nel tabellone del gioco 'Monopoly': a Bari il flash mob degli studenti contro il 'caro affitti'

Una simulazione di una partita a Monopoly in piazza Cesare Battisti. L'originale flash mob organizzato questa mattina a Bari dagli universitari dell'organizzazione Link è stato dedicato "all'emergenza abitativa che incombe sulla vita di migliaia di studenti e sulle loro famiglie".

"Abbiamo simulato il gioco del Monopoly per far emergere l'insostenibilità degli affitti e la difficoltà nel trovare una casa per tutti gli studenti - scrivono i rappresentanti dell'associazione studentesca sulla loro pagina facebook - emulando le stesse incognite e imprevisti che gli studenti incontrano nella ricerca dell'alloggio e nella vita da fuorisede. Affitti che toccano i 400 euro mensili ai quali si aggiungono le utenze, anch'esse aumentate con l'inflazione e la crisi socioeconomica che stiamo attraversando. Il diritto all'abitare è tutelare il diritto allo studio, per questo diciamo basta alla speculazione nel mercato dei privati".