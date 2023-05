"Anche 600 euro per una doppia a Bari", gli universitari protestano contro il caro affitti: tende davanti all'Ateneo

Camere doppie a 400 euro o anche, in alcuni casi, a 600 euro, con utenze da pagare a parte. Costi già insostenibili ai quali si aggiungono quelli del caro spesa, dei trasporti sempre più dispendiosi e del costo della vita quotidiana che diventa inaccessibile: gli studenti baresi scendono in piazza e dormono in tenda davanti all'Ateneo cittadino. Una forma di protesta identica a quella in altre città d'Italia come Roma, Milano e Bologna: un modo per far sentire la propria voce contro costi ormai fuori controllo.

A Bari la manifestazione è stata organizzata dagli attivisti di Cambiare Rotta - Organizzazione Giovanile Comunista. Quattro tende sono state installate a pochi passi dall'ingresso di via Nicolai del Palazzo Ateneo e, nonostante la pioggia, i ragazzi intendono accamparsi almeno per una notte: "Molti studenti - spiega Giuseppe, al secondo anno di studi di Filosofia - vivono le contraddizioni di questo sistema. Proprio a Bari, rispetto ad altre città d'Italia, c'è stato un aumento esponenziale dei fitti e dei costi dell'energia. Più in generale non funziona questo modello universitario che costringe noi ragazzi a lavorare accettando paghe da fame per mantenere studi elevatissimi".

"Costi insostenibili per studiare a Bari"

Tra le storie degli studenti c'è quella di Florena, 19enne di Altamura che studia Filosofia: "Ho passato sei mesi a cercare una camera singola accettabile. Io pago 350 euro ma con le utenze a parte. Si può arrivare anche a 600 euro per le doppie. Per i costi insostenibili e gli orari incompatibili con la frequenza ho deciso di non fare più la pendolare e venire qui a Bari e mantengo le spese lavorando come cameriera". Per Florena uno dei problemi principali è il sistema che non aiuterebbe a sufficienza gli studenti: "Sono pochi i posti - dice - per gli alloggi studenteschi che, tra l'altro, spesso non sono neppure vicini alle sedi di studio. Non parliamo anche delle borse di studio, insufficienti per coprire i costi della vita e dell'Università".

Tra le proposte avanzate dai ragazzi, quella di un reddito studentesco, "da ottenere tassando - aggiunge Giuseppe - le aziende che guadagnano attraverso tirocini e progetti di ricerca". Davanti l'ateneo, in solidarietà con i ragazzi, è intervenuto anche il consigliere comunale di Bari bene Comune, Danilo Cipriani: "Bisognerà discutere del caro affitti - dice - coinvolgendo anche la Regione e l'assessore alla Scuola ma la questione riguarda il governo. Sarebbe utile, ad esempio, valutare intese con i rappresentanti di categoria per concordare un canone agevolato. Più a lungo termine, invece, è necessario investire su nuove residenze universitarie, utilizzando anche strutture esistenti non più utilizzate, magari di proprietà del Comune o dello Stato".