Sportelli Anagrafe aperti di pomeriggio per il rilascio della carta d'identità elettronica: al via le prenotazioni

Saranno aperte da oggi, lunedì 24 aprile, le prenotazioni per le aperture straordinaria degli sportelli dell'Anagrafe per il rilascio o rinnovo delle carte d'identità elettroniche.

La ripartizione Servizi Demografici Elettorali e Statistici, infatti, al fine di smaltire le liste di attesa e di ridurne i tempi, agevolando le numerose richieste degli utenti che hanno necessità di rinnovare il proprio documento di identità, in prossimità delle festività del mese di maggio e del ponte del 2 giugno, ha disposto alcune aperture straordinarie.

In particolare, ogni martedì e mercoledì pomeriggio, a partire da mercoledì 26 aprile e sino al 31 maggio, i cittadini potranno recarsi, previo appuntamento, nella sede di Largo Fraccacreta per il rinnovo della carta di identità.

“Proseguiamo nell'impegno assunto di incrementare l'offerta del servizio ai cittadini che richiedono il rilascio del documento di identità, pur nella carenza di personale. Dopo le giornate dell'open day introduciamo aperture pomeridiane straordinarie, andando così ad incrementare di 120 gli oltre 700 ordinari appuntamenti settimanali. Complessivamente nel prossimo mese di maggio si assicureranno 4.315 emissioni di CIE, di cui 3715 in orari ordinari e 600 in orari straordinari pomeridiani. È anche importante sottolineare che al di là dell’ordinaria prenotazione resta sempre garantita per i cittadini la possibilità, in caso di urgenze dimostrabili, di contattare l’Urp e ottenere in brevissimo tempo la Carta d’identità elettronica”.

La prenotazione potrà essere effettuata attraverso una delle modalità indicate nella scheda del servizio CIE pubblicata sul portale istituzionale del Comune di Bari, accessibile a questo link https://www.comune.bari.it/web/egov/-/carta-d-identita-elettronica-cie- ovvero autonomamente sul sito https://www.bookandpay.it/e/ente/lista_servizi oppure recandosi presso le sedi URP di via Roberto da Bari, Poggiofranco, Carbonara, Japigia, San Paolo, Carrassi e Santo Spirito e presso lo sportello Urp dei Servizi Demografici in corso Vittorio Veneto.