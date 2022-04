Problemi per utilizzare pos, bancomat ed effettuare pagamenti digitali: disagi e segnalazioni in tutta Italia

Carte di credito, pos e bancomat che non funzionano, con problemi per effettuare pagamenti e prelevamenti: sono numerose le segnalazioni, da questa mattina in tutta Italia, da parte di cittadini che utilizzano le modalità digitali per acquisti e transazioni o semplicemente prelevare denaro attraverso una carta.

Come spiega Today.it, le segnalazioni riguarderebbero principalmente il circuito Mastercard, Visa e pagobancomat. Al momento non è chiara la causa dei disservizi. Non sono esclusi problemi dovuti ad un aggiornamento dei sistemi o a un cyberattacco.