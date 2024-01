Dal Di Venere ad Altamura la trasmissione digitale della Tac con le cartelle cliniche elettroniche: "Salviamo tempo e vite"

Dal “Di Venere” di Bari ad Altamura, la Cartella Clinica Elettronica e il trasferimento digitale delle informazioni tra presidi ospedalieri possono salvare la vita con un semplice click: Nei giorni scorsi gli specialisti della Chirurgia Vascolare del “Di Venere”, allertati per un’emergenza dai colleghi del Pronto Soccorso di Altamura, hanno potuto verificare le condizioni di gravità del paziente mediante la trasmissione digitale delle immagini della Tac mentre il paziente era ancora in ambulanza per il trasferimento, di studiare rapidamente il caso prima del suo arrivo, preparare la sala operatoria e la protesi adeguata per intervenire con successo su un aneurisma rotto dell’aorta addominale, una patologia con una mortalità assai elevata (tra il 70 e il 90%).

Si tratta di uno dei primi esempi concreti dell’applicazione della trasmissione digitale delle informazioni nella ASL Bari: tra un ospedale e l’altro, tra reparti lontani quasi 60 km. Distanza annullata dalle possibilità offerte dalle nuove tecnologie, in particolare la Cartella Clinica Elettronica che permette di eseguire consulenze a distanza, potendo richiamare – con un semplice click appunto – il diario clinico del paziente, gli esami di laboratorio e le immagini radiografiche.

"Un esempio plastico – commenta il presidente Michele Emiliano – di come investire in tecnologia faccia bene alla salute dei cittadini pugliesi e del sistema sanitario regionale. Tutto ciò all’insegna della fattiva collaborazione, da una parte, della Regione - attraverso il Dipartimento Salute - nel finanziare e monitorare processi innovativi in Sanità e, dall’altra, dei professionisti della ASL Bari impegnati nella realizzazione di procedure operative sempre più sofisticate che tutelano la salute delle persone".

"Le immagini della Tac eseguita ad Altamura, giunte in tempo reale, tramite il sistema digitale Ris-Pacs – spiega il dottor Pino Natalicchio, direttore di Chirurgia Vascolare del “Di Venere” e direttore del Dipartimento Neuro-vascolare Asl Bari – ci hanno consentito di azzerare i tempi di attesa preoperatori del paziente, in vista della pianificazione della procedura open o endovascolare e guadagnare tempo prezioso per eseguire un intervento delicatissimo. Un caso di scuola, in stretta collaborazione con la Radiodiagnostica del Di Venere diretta dal dott. Michele Tricarico, che rende evidenti i vantaggi nell’organizzazione dei percorsi, delle risorse umane e nella gestione del rischio clinico in situazioni d’emergenza ma anche nell’attività ordinaria. Per discipline – sottolinea Natalicchio - come la chirurgia vascolare, la neurochirurgia e la neurologia, che trattano patologie gravi come aneurismi rotti, traumi, ictus e ischemie ed altre discipline con patologie tempo-dipendenti, è essenziale fare presto: è il tempo a fare la differenza nel salvare vite umane"..

Cruciale anche l’integrazione tra il sistema CCE (cartella clinica elettronica) regionale e il SIRDIMM (sistema informativo regionale per la Diagnostica per immagini), finanziati con fondi europei (FESR 2014-2020) e completato con fondi PNRR.