Al via la rimozione di 5mila cartelloni a Bari: "Non più utilizzabili. In arrivo spazi pubblicitari più moderni"

E' stata avviata la rimozione di 5mila impianti pubblicitari nella città di Bari. a darne annuncio, su facbook, il sindaco Antonio Decaro: "Si tratta di quei cartelloni divenuti abusivi per la scadenza di tutte le autorizzazioni e che non sono stati rimossi spontaneamente dalle aziende che non hanno partecipato alla gara e a cui abbiamo dato il tempo per farlo di loro iniziativa".

"La città - scrive Decaro - diventerà così finalmente pronta a ospitare cartelloni nuovi, moderni, che impatteranno meno rispetto alla visuale del paesaggio e degli edifici presso cui saranno installati. Essendo i cartelloni ormai abusivi non potevano più ospitare manifesti e comunicazioni, diventando oggetto di degrado in tante zone. Siamo partiti da via d’Erasmo nel quartiere Carbonara e procederemo in tutta la città. É giusto ringraziare le pochissime aziende che hanno da sole proceduto alla rimozione spontanea, senza sottrarre inutili energie agli uffici comunali. I costi delle operazioni di rimozione saranno addebitati in capo ai responsabili".