Cartellonistica per 'accogliere' i visitatori della Chiesa dell'Annunziata: "Tesoro architettonico tra Palese e Santo Spirito"

Uno strumento per far scoprire a tutti un tesoro architettonico della città di Bari. Parliamo della chiesetta rurale dell'Annunziata, sito storico meta per secoli di pellegrinaggi: sono state completate le procedure di installazione del cartello che indica la presenza della chiesetta. La segnaletica si trova in corrispondenza del chilometro 4 della Strada provinciale 156.

"Un luogo che custodisce affreschi a tempera commissionati da famiglie modugnesi e bitontine risalenti al XVI - XVIII secolo - spiega Micaela Paparella, consigliera delegata alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed architettonico ed ai contenitori culturali del Comune di Bari - Un importante patrimonio storico ed artistico che intendiamo promuovere e valorizzare con la delegazione FAI di Bari e con la commissione cultura del V Municipio".