Cartongesso e barre di ferro abbandonati in strada: incivili in azione nel Murattiano

La segnalazione di un cittadino all'angolo tra via Garruba e via De Rossi. Diverse barre di acciaio sono state posizionate vicino ai pannelli

Pezzi di cartongesso e altro materiale di scarto edile abbandonati in strada. Per giunta, sulle strisce pedonali. A segnalare il nuovo episodio di inciviltà è Leonardo Rizzi, che sui social pubblica la foto scattata all'incrocio tra via Garruba e via De Rossi, a Bari. Ignoti i responsabili, anche se i residenti sperano nella presenza di telecamere in zona che possano averli ripresi mentre lasciavano i materiali sulla strada.