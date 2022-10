Casa di comunità e condominio sociale per le famiglie in difficoltà: nasce 'Alice in cammino'

A Triggiano una nuova casa di comunità con condominio sociale per adulti e famiglie in difficoltà: è stata inaugurata 'Alice in Cammino', l'iniziativa finanziata dall’assessorato al Welfare del Comune di Bari e gestita dalla cooperativa sociale Il Cammino.

La nuova struttura si trova in un edificio del ‘900 nel centro di Triggiano, e dispone di due piani di circa 250 mq complessivi, con 11 posti letto, stanze e bagni individuali. La Casa di comunità, priva di barriere architettoniche, dispone di stanze da due, tre e quattro posti letti, di una cucina completamente attrezzata, di una sala da pranzo e zone relax in condivisione dove gli utenti possono incontrarsi, realizzare laboratori, vedere la tv, leggere e ascoltare musica, di una sala polifunzionale con pc e accesso wi-fi, di un’ampia veranda e di un terrazzino. L’abitazione, aperta ad agosto in fase di start-up, ospita già due nuclei familiari (con tre minori) e una donna in stato di gravidanza.

In base al regolamento interno e il patto educativo individuale sottoscritto al momento dell’accoglienza, gli ospiti si impegnano in attività di pulizia e cura dell’appartamento, nonché nella gestione della propria persona e del proprio nucleo familiare. Possono, inoltre, usufruire di supporto socio-sanitario attraverso l’individuazione di medici di base, medici per adulti e pediatri, e di consulenze per l’orientamento al lavoro e di segretariato sociale.

Gli ospiti sono persone con disagio psico-sociale e sanitario e in povertà estrema e famiglie con al proprio interno persone con disabilità che necessitano di strutture specifiche e coerenti al bisogno. Il servizio lavorerà in rete con le associazioni socio-culturali del territorio e di volontariato, anche alla luce dei bisogni e delle esigenze individuali e familiari, e per costruire percorsi personalizzati di accompagnamento all’autonomia con la collaborazione dei servizi socio-educativi dei Municipi, con la possibilità di intraprendere, in un secondo momento, progetti di housing sociale e co-housing.

La Casa di comunità e Condominio sociale è aperta tutto il giorno per l’intera settimana e prevede, caso per caso e rispetto alle condizioni e all’autonomia personali, la fornitura di beni alimentari e prodotti per l’igiene personale, nonché di farmaci di base.

“Cresce l’offerta dei servizi promossi dall’assessorato al Welfare in favore dei cittadini e delle cittadine maggiormente vulnerabili, soli e in condizione di povertà estrema o con disagio abitativo, socio-economico, psicologico e sanitario, che spesso fanno fatica ad essere accolti dal sistema sanitario per indisponibilità di strutture e percorsi adeguati e immediati" ha affermato l’assessora cittadina al Welfare, Francesca Bottalico.

“Da agosto Alice in Cammino ha integrato, tra le sue attività, il servizio di accoglienza a bassa soglia per fasce vulnerabili, in convenzione con il Comune di Bari - ha sottolineato la coordinatrice Rossana Rubino -. Un’entusiasmante nuova avventura che ci permette di portare avanti con convinzione la nostra mission di sempre: la persona al centro del proprio progetto di vita. Da anni lavoriamo per assicurare sostegno alle persone fragili, attraverso l’accoglienza, la cura e l’inclusione socio-lavorativa. Per questo siamo felici di poter far parte di questo grande progetto di accoglienza promosso dall’assessorato al Welfare del Comune di Bari per restituire una dimensione progettuale a nuclei familiari, mamme in attesa e adulti in difficoltà. Oggi la nostra casa ha una nuova vita e più culture, più lingue, più bellezza la abitano”.