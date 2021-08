La Casa delle Donne del Mediterraneo pronta ad accogliere le rifugiate afghane: "Nostro spazio a disposizione"

In una lettera inviata al sindaco e agli assessori al Welfare e al Patrimonio, la presidente Annamaria Ferretti rende nota la volontà di aprire i locali di piazza Balenzano per ospitare "donne, ragazze, bambini e bambine"

La Casa delle Donne del Mediterraneo di Bari pronta ad aprire le porte a donne e ragazze in fuga dall'Afghanistan. In una lettera inviata oggi al sindaco e agli assessori al Patrimonio, Vito Lacoppola, e al Welfare, Francesca Bottalico, la presidente Annamaria Ferretti ha annunciato la disponibilità a utilizzare gli spazi dell'associazione all'interno del mercato coperto di piazza Balenzano per l'accoglienza.

"Mentre in queste ore cresce la disperazione a Kabul dove le evacuazioni diventano sempre più difficili - ricorda l'associazione in una nota - dai taleban arriva la prima fatwa: non sarà più permesso alle ragazze frequentare classi miste nelle Università di Herat perché “questo sistema è la radice di tutti i mali della società”. Un primo atto ufficiale che lascia intendere in maniera esplicita come le donne afghane siano i soggetti a maggiore rischio di ritorsione da parte dei taleban". In una tale situazione, "La Casa delle Donne del Mediterraneo di Bari sente fortemente la responsabilità di “non abbandonare le donne e le ragazze afghane”", sottolinea la nota.

"In questo momento così difficile, a sei giorni dalla presa dei taleban – dichiara la presidente Annamaria Ferretti - devono essere intraprese azioni mirate anche per proteggere le afghane maggiormente esposte: le attiviste per i diritti femminili, le giornaliste, le educatrici, le rappresentanti della società civile, quelle che difendono i diritti umani. E noi a Bari, nel rispetto di una storia che non vogliamo tradire, siamo pronte ad accoglierle".