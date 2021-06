Al Parco Gargasole arriva la 'casa per gli insetti': realizzata con l'aiuto di quattro associazioni

A realizzare la struttura in legno sono stati i componenti di MOH, Dr. Wood, Ortocircuito e l'associazione Greenpeace Bari

/ Via Donato Gargasole

Una casa per gli insetti nasce nel Parco Gargasole di Bari. La struttura in legno è stata completata con l'aiuto delle associazioni MOH, Dr. Wood, Ortocircuito e l'associazione GreenPeace Bari. Un'occasione anche per parlare dell'importanza degli insetti impollinatori nell'ecosistema. A darne notizia sui social è l'account del Parco, che ricorda anche l'appuntamento pomeridiano con il laboratorio di autoproduzione di cosmetici naturali.