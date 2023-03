Lo storico bar in corso Cavour diventa anche bistrot, 'Casa Saicaf' prepara l'apertura: "Uniremo tradizione e modernità"

"Abbiamo voluto rivisitare in chiave moderna un luogo storico per la città di Bari, la tradizione del marchio Saicaf si mescolerà con la nuova arte di pasticceria di Salvatore Petriella". Sono queste le parole, rilasciate a BariToday, con cui il direttore commerciale di Saicaf, Leonardo Lorusso, descrive il nuovo caffè bistrot che aprirà i battenti a breve nella storica sede di corso Cavour, chiusa ormai da alcuni anni. Si chiamerà 'Casa Saicaf' è sorgerà nei locali che hanno reso famoso il marchio di torrefazione di caffè da circa 90 anni.

"Ci sannno molte novità dal punto di vista dell'offerta ai clienti - specifica Leonardo Lorussso - oltre ai prodotti tradizionali della caffetteria e della gelateria, potremo contare sul talento di un maestro pasticcere come Salvatore Petriella, già famoso in città. È prevista anche una sorpresa al primo piano del locale, non posso ancora svelare i dettagli del progetto perché sono ancora in corso di definizione, ma posso già annunciare che fornirà un'innovativa e originale esperienza nel panorama del settore food a Bari".

Le radici del noto marchio di caffè, si mescoleranno con la nouvelle vague della ristorazione barese: "La Saicaf è stata fondata nel 1932 - ricorda il direttore commerciale Lorusso - non siamo solo un'impresa produttrice di caffè: nell'immaginario dei baresi siamo 'il bar', quell'idea romantica di locale che ha accolto per decenni clienti da ogni parte della città, un punto di ritrovo cui tutti i cittadini hanno fatto ricorso nella loro vita".

Nel nome del nuovo locale, dunque, si nasconde il senso del restyling del bar: "Saremo 'Casa Saicaf' non solo per tutti i baresi che vedono questo luogo in corso Cavour come simbolo della città, ma anche per i baristi che sono in cerca di un luogo cui trarre ispirazione ed una visione innovativa del proprio mestiere. Vogliamo tornare ad essere un punto di riferimento della città, come lo siamo stati per tanti anni in passato".

Il direttore commerciale dell'azienda, ripercorre le tappe che hanno portato a questa svolta commerciale, tornando indietro nel tempo e soffermandosi sulla fine degli anni '80: "L'attuale modo di fare bistrot a Bari è stato anticipato da Saicaf, proprio nel bar di corso Cavour, nell'ormai lontano 1989. Abbiamo sempre cercato di fornire una strada nuova per tutti coloro che si affacciavano al settore della ristorazione. Abbiamo sempre coniugato tradizione e innovazione, il progetto 'Casa Saicaf' continua il questo percorso".

L'apertura è ormai imminente: "Fosse dipeso dal nostro impegno e dalla nostra volontà, avremmo già aperto - conclude Leonardo Lorusso- ma purtroppo abbiamo dovuto subire un lieve ritardo sulla tabella di marcia a causa della lentezza con cui stanno arrivando i materiali e le strumentazioni ordinate da lungo tempo. Per questo motivo non vi posso fornire ancora una data ufficiale che indichi l'apertura al pubblico di 'Casa Saicaf'. Credo comunque che riusciremo ad avviare il locale fra aprile e maggio".