Le bellezze e le tradizioni di sei comuni baresi sbarcano a Sanremo: clubhouse nei giorni del festival

I comuni della provincia barese - con la loro tradizione e cultura - sbarcano a Sanremo durante il più famoso festival musicale italiano. Un progetto che diventa realtà grazie a 'La terra di Bari in-canta a Casa Sanremo', realizzato in collaborazione con Confesercenti Bari. Nello specifico verrà installata una Clubhouse esclusiva a Casa Sanremo per artisti e addetti ai lavori all’interno della quale verranno organizzate, per ognuno dei 5 giorni di Sanremo - in programma a inizio febbraio - delle giornate dedicate. Saranno mostrati menu dei piatti tipici dei territori coinvolti; la registrazione di una o più trasmissioni televisive all’interno del palisnsesto di Casa Sanremo con un focus sui territori e cooking show con il coinvolgimento di ristoratori e aziende locali; la presenza delle attività con il proprio materiale illustrativo così da sviluppare un vero e proprio marketing territoriale, valorizzando la bellezza dell’intera Terra di Bari, cuore pulsante della Puglia. All'incontro di presentazione del progetto sono intervenuti Vincenzo Russolillo, Presidente del Consorzio Gruppo Eventi; Raffaella Altamura, Presidente Confesercenti Bari; Francesco Fiore, Coordinatore Provinciale sedi terrioriali; Antonello Magistà, Coordinatore provinciale Fiepet Bari. Saranno presenti sindaci e delegati dei Comuni che hanno aderito e Maurizio Verdolino, Presidente Fondazione Carnevale di Putignano e Victor Casulli, Presidente Grotte di Castellana Srl.

Il progetto è stato portato avanti con il patrocinio e la partecipazione della Città Metropolitana di Bari, i Comuni di Conversano, Mola di Bari, Gravina in Puglia, Putignano e Fondazione Carnevale Putignano, Castellana Grotte e Grotte di Castellana Srl e Comune di Rutigliano. “Ringrazio la Città Metropolitana di Bari, tutti i Comuni della provincia di Bari e le Fondazioni che hanno creduto in questo progetto targato Confesercenti. In un momento non positivo per le aziende, - afferma Raffaella Altamura, presidente Confesercenti Bari durante la presentazione del progetto - abbiamo voluto valorizzarle e sostenerle anche al di fuori del territorio regionale. Il nostro ruolo è quello di portare i prodotti delle nostre attività anche oltre la nostra terra in modo che vengano conosciute e apprezzate anche altrove. Ecco perché è importante cbe vengano compiute queste azioni di rilancio e che guardano al futuro. Il nostro impegno costante è quello di restare accanto alle imprese che ci accordano fiducia per dar loro una maggiore visibilità, anche in un momento così difficile, tanto da portarle su un palcoscenico importante come è Casa Sanremo con l’auspicio che questo porti ottimi risultati per un 2022 carico di successi”.

“Il progetto - afferma Francesco Fiore, Coordinatore Provinciale sedi territoriali - nasce dalla convizione di voler rendere i territori della terra di Bari protagonisti in una settimana importante come quella del festival di sanremo. I comuni saranno gli attori insieme alle eccellenze produttive e commerciali che si stanno unendo in queste ore. Una clubhouse esclusiva all’interno della quale le nostre aziende avranno la possibilità di farsi conoscere attraverso cooking show, materiale illustrativo e focus sui territori. Giornate internamente dedicate alla Puglia, alla sua bellezza e alle sue eccellenze. Nella scelta dei territori, dei Comuni e delle Città, abbiamo uno spaccato completo di quella che è la diversità non solo dal punto di vista culturale, ma anche produttivo. Dalla costa all’Alta Murgia, nel raggio di 80km, possiamo apprezzare come il territorio sia vario e come sia denso di tipicità e calore”.