A Bari una nuova 'casa' per i ragazzi e le ragazze: "Uno spazio aperto agli adolescenti e alle loro proposte"

Uno spazio aperto ai ragazzi e alle ragazze dagli undici ai 17 anni, che potranno decidere come animarlo, proponendo in prima persona attività e laboratori da realizzare. Nasce in via Mauro Amoruso, a Bari, una nuova sede per le 'Case Speciali dei Ragazzi e delle Ragazze', progetto coordinato e gestito dalla cooperativa sociale 'Progetto Città'.

Avviata ormai da qualche anno, l'iniziativa, sostenuta dalla Fondazione 'Con i bambini' nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, conta già una prima sede a Bari, all'interno del centro Futura a parco Due Giugno, e altre sul territorio barese e regionale, tra cui alcune in scuole partner del progetto, cui si somma il nuovo spazio inaugurato questo pomeriggio nei locali di Post Factory.

L'intento del progetto, come spiega a BariToday la coordinatrice Maria Giovanna Lupoli, è quello di coinvolgere gli adolescenti rendendoli protagonisti degli spazi a loro dedicati. "Siamo partiti con l'intento di proporre attività e momenti di aggregazione, con l'idea di avere degli spazi gestiti per e con i ragazzi. Mettiamo gli spazi a loro disposizione, affinché possano proporre liberamente delle attività". Nello specifico, la nuova 'casa' di via Amoruso, dotata di una work-room attrezzata, un'area eventi modulabile con palco, libreria e zona relax, potrà ospitare laboratori dedicati al design, alla manifattura, alla falegnameria, ma anche alla musica. Non a caso, l'inaugurazione di questo pomeriggio, alla quale hanno preso parte anche il presidente di Progetto Città, Fabio Gelao, e l'assessora al Welfare, Francesca Bottalico, ha visto la partecipazione di band musicali e giovani cantanti. Ma l'evento è stato anche l'occasione per presentare le attività già programmate per le prossime settimane, e raccogliere allo stesso tempo proposte dai ragazzi: "I laboratori che stiamo proponendo - aggiunge Lupoli - sono stati ideati sulla scorta delle esperienze passate, di quello che ha più funzionato insieme ai ragazzi. Ma noi vogliamo anche incoraggiare il loro protagonismo attivo, facendo in modo che gli spazi di cui usufruiscono siano anche da loro co-gestiti con gli adulti".

I primi tre laboratori sono in programma a partire dal mese di gennaio. Con 'Creo', laboratorio di design e manifattura, bambini e adolescenti potranno dare vita a un progetto creato con le proprie mani, sperimentando così il processo creativo dall'idea alla realizzazione artigianale. Nell'ambito del secondo laboratorio, 'Patchwood', saranno realizzate maschere in legno, dalla fase di disegno fino alla produzione. Infine, il laboratorio 'Tutto fa musica': un percorso che condurrà i partecipanti dall’analisi di testi e produzioni delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana alla sperimentazione degli strumenti e delle tecniche per arrangiare una canzone pop tramite l’utilizzo di software e strumenti musicali (chitarra, tastiera, drumset elettronico). Per partecipare alle attività, tutte gratuite, è possibile contattare il numero telefonico 327 4811889 o scrivere a casespeciali@progettocitta.org