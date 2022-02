Tra le case dipinte d'azzurro spunta un grande cuore: nel borgo antico di Casamassima c'è un vicolo dedicato agli innamorati

Un grande arco a forma di cuore, addobbato di fiori e luci, che di sera si illuminano tra le case dipinte d'azzurro: un posto perfetto per i romantici, magari in cerca del luogo ideale per la loro dichiarazione d'amore. E così, a Casamassima, ecco che a pochi giorni da San Valentino Chiasso Molinari diventa il 'chiasso dell'amore'.

Il vicolo cieco (detto 'chiasso', appunto) nel cuore del paese azzurro si è abbellito con il particolare allestimento "dedicato agli innamorati, ai folli d'amore, agli inguaribili romantici che da oggi hanno un posto in più per dichiararsi", spiega la Pro Loco Casamassima, mentre altre luminarie, rigorosamente a forma di cuore, 'indicano' il percorso per raggiungerlo. L'iniziativa è stata ideata dalla Pro Loco cittadina , in collaborazione con il Comune, Dipierrolightevents e Adriana Penzo Eventi.

(foto Fb Pro Loco Casamassima)