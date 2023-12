Tre case su quattro nel Barese sono 'abitate' in modo permanente. Nella top ten pugliese i centri più vicini al capoluogo

In Puglia il 30,4% delle case non è occupato in maniera prevalente, un dato superiore rispetto alla media nazionale del 27,2%. Nel Barese, invece, il tasso di popolamento raggiunge quasi 3 dimore su 4. E' quanto emerge dalla ricerca della Fondazione Openpolis che, attraverso l'utilizzo dei dati Istat sul censimento della popolazione e delle abitazioni, ha scattato una fotografia della distribuzione degli italiani tra palazzi, appartamenti e strutture di dimora del Belpaese.

Le ultime cifre disponibili riguardano il rapporto 2021 e, nell'analisi si spiega che per “abitazioni non occupate” si intendono le quelle vuote o esclusivamente con persone non dimoranti in modo abituale. Questo calcolo è stato effettuato da Istat considerando dati censuari e dati amministrativi presenti nel registro statistico dei luoghi. Tra le abitazioni non occupate in modo permanente, inoltre, sono incluse anche le strutture disabitate e le seconde case, elemento importante soprattutto per le mete turistiche.

Complessivamente, tra Stivale e Isole, vi sono 35,3 milioni di abitazioni registrate. Circa 9,6 milioni di queste non risultano occupate permanentemente da almeno una persona che ha la dimora abituale. Le cifre variano in modo netto rispetto alle varie zone d'Italia. La quota è minore nelle aree del centro (22,3%), del nord-est (23,1%) e del nord-ovest (26%). Il Sud e le Isole presentano incidenze maggiori, ovvero del 32% e del 34,9%.

Dal quadro emergerebbe, secondo Openpolis, che nelle zone "più attrattive ci si trova di fronte a vere e proprie emergenze abitative, data la scarsità di case disponibili. Dall’altra, nelle aree più distanti dai poli, ci sono strutture non abitate oppure sfruttate come seconde case".

In Puglia quasi 700mila case non occupate

Scendendo nel dettaglio, in Puglia vi sono 699.580 abitazioni non occupate su 2.304.299 con un'incidenza media del 30,4%. La classifica per regioni vede in testa la Valle d'Aosta con il 56%, seguita da Molise e Calabria rispettivamente con 44,6% e 42,2%. In coda, invece, troviamo Lazio, Lombardia ed Emilia-Romagna con, rispettivamente con 19,5%, 21,2% e 21,8%. Scorrendo la graduatoria per province non troviamo nessuna realtà pugliese nella top ten dominata da Sondrio (56,1%), Aosta (56%) e L'Aquila (53,2%).

I dati regionali svelano un primato per la provincia di Lecce con il 36% delle abitazioni non occupate permanentemente (ovvero 186.606 su 518.358), davanti a Brindisi con il 34,52%, (pari a 83.973 case su 243.263), Foggia con il 34,19% (ovvero 125.412 su 366.758), Taranto (30,30% pari a 101.618 su 335.357), Barletta-Andria-Trani (27,05% ossia 53.878 su 199.152) e Bari con il 23,08% (148.093 su 641.411).

Modugno, Cellamare e Capurso nella top ten regionale per occupazioni

Le dinamiche dietro a questo fenomeno si comprendono ancor di più se analizziamo i dati per Comune. Le prime posizioni pugliesi sono dominati da Carapelle (provincia di Foggia 6,4% pari a solo 172 abitazioni non occupate su 2.693), Surbo (Lecce - 9,2%), Statte (Taranto - 11,9%), Modugno (Bari - 12,4%), Valenzano (Bari - 12,7%), Cellamare (Bari - 13,1%), Cavallino (Lecce - 13,5%), Capurso (Bari - 14,2%) e Brindisi (14,5%). Nella grandissima parte dei casi troviamo centri praticamente contigui con i capoluoghi di provincia, segno del peso importante della 'migrazione' verso realtà economicamente più importanti e attrattive. Numeri che non condizionano quelli dei capoluoghi che presentano, ugualmente, basse percentuali di abitazioni non occupate: oltre a Brindisi troviamo nell'ordine Foggia (15,3%), Bari (16,8%), Taranto (18,1%), Lecce (19,6%), Barletta, (21,1%), Trani (22,9%), Andria (23,8%).

Al contrario, invece, i centri più rurali e periferici, seppur in diversi casi popolari mete di vacanze estive, presentano alte percentuali di case non occupate in modo permanente, in particolare nelle aree collinari e montane del Foggiano nonché del basso Salento: la classifica vede in testa Faeto (Foggia - 80,1% ovvero 1.237 case non occupate su 1.544), Porto Cesareo (Lecce - 77,8%), Panni (Foggia - 74,2%), Rodi Garganico (Foggia - 73,8%); Motta Montecorvino (Foggia - 70,6%), Salve (Lecce - 70,3%), Roseto Valfortore (Foggia - 69%), Volturara Appula (Foggia - 68,7%), Melendugno (Lecce - 68,3%) e Maruggio (Taranto - 67,4%).

I dati baresi: a Poggiorsini 4 case su 10 non sono occupate

Per trovare il primo comune barese bisogna arrivare all'81esimo posto con Poggiorsini (40,6%) che presenta 370 case non occupate su 911. La top ten barese contiene anche, nell'ordine, Toritto (40,2% ovvero 2.161 su 5.378), Polignano (40% ossia 4.833 su 12.087), Sammichele (38,2%), Cassano Murge (36,3%), Alberobello (35,9%), Locorotondo (35%), Corato (35%), Grumo Appula (33,3%) e Putignano (31,9%). Sulla parte opposta della graduatoria barese, invece, troviamo Modugno (12,4%) con 1.975 abitazioni non occupate su 15,932, Valenzano (12,7%) con 1.034 su 8.141, Cellamare (13,1% pari a 319 su 2.435), seguiti da Capurso (14,2%), Adelfia (15,2%), Noicattaro (15,3%), Bari (16,8%), Bitritto (18,7%), Palo del Colle (19,1%) e Triggiano (19,2%).