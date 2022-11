Bando case popolari a Bari, il Comune pubblica le graduatorie degli assegnatari e degli esclusi

Il Comune di Bari ha pubblicato le graduatorie definitive degli ammessi al bando di mobilità degli assegnatari di alloggi di Edilizia residenziale pubblica e l’elenco degli esclusi. A seguito delle attività istruttorie condotte dagli uffici tecnici, sono 121 le richieste ammesse e 33 quelle non ammesse.

La graduatoria, spiega il Comune, "è stata formata in base al punteggio attribuito alle domande e, a parità di punteggio, le domande sono state graduate secondo i seguenti criteri di priorità: in relazione alla situazione reddituale del nucleo familiare avente titolo, assumendo priorità il nucleo familiare percettore di reddito inferiore; qualora più domande abbiano presentato la medesima situazione reddituale, le stesse sono state graduate tenendo conto della data di presentazione della domanda; in caso di presentazione delle domande in pari data, si è tenuto conto dell’orario di ricezione". Gli interessati potranno proporre ricorso al Tar entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie.