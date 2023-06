Nuove norme per le case popolari in Puglia: revoca per chi commette reati in famiglia, dalla Regione primo sì

Revocare l'assegnazione dell'alloggio popolare a chi è condannato, anche in via non definitiva, per alcuni realti commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare, ovvero tra attuali o precedenti coniugi o partner: è uno dei punti della proposta di legge approvata a maggioranza dalla Commissione V del Consiglio regionale della Puglia, presieduta da Paolo Campo (Pd). A firmare la proposta sono stati i consiglieri regionali Dem Lucia Parchitelli e Filippo Caracciolo.

La modifica ha l'obiettivo, spiega la Regione, di "conformare l'ordinamento regionale alle disposizioni nazionali vigenti, affinché si preveda in maniera inequivoca la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio" per chi commette quel tipo di reati, recependo "le disposizioni nazionali" in vigore.

Tra gli emendamenti alla proposta che sono stati approvati ce n'è uno che prevede fra i requisiti, per i fruiitori dell'alloggio, quello di un valore Isee ordinario fissato da delibera di Giunta regionale e che non i futuri assegnatari non abbiano subito condanne penali definitive per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo. Altre modifiche intervengono invece sul procedimento per l’assegnazione tramite bando pubblico, sui punteggi da attribuire, sull’accertamento del reddito, sulla facoltà dei comuni di pubblicare bandi integrativi, sulla verifica dei requisiti prima dell’assegnazione, sulla disponibilità degli alloggi da assegnare, sui tempi per la scelta e consegna degli alloggi, sul subentro nel contratto di locazione e domanda di assegnazione.

Ed ancora, si è intervenuti nella parte della legge riguardante l’occupazione e le cessioni illegali degli alloggi, con la previsione di una sanzione amministrativa da versare al Comune.