Riqualificazione energetica palazzine a Santa Rita: sì a lavori per 1,9 milioni di euro

La Giunta comunale di Bari ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione energetica della palazzina C degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del quartiere Santa Rita, per un importo complessivo di 1,9 milioni di euro beneficiando di un finanziamento di un milione disponibile nell'ambito del “Programma dell’Abitare Sostenibile e Solidale” della Regione Puglia ai quali si aggiungono 900mila euro a carico del civico bilancio.

I lavori prevedono la sostituzione delle caldaie esistenti con nuove caldaie a condensazione; installazione di condotti fumari collettivi, la realizzazione del cappotto termico sulle facciate del fabbricato; coibentazione e impermeabilizzazione dei lastrici solari,l'adeguamento degli impianti elettrici condominiali, l'adeguamento delle tubazioni idrico-fognarie condominiali, l'installazione dell’impianto fotovoltaico condominiale su lastrico solare

“Con l’approvazione di questo provvedimento - commenta l'assessore cittadino all'Erp, Vito Lacoppola - completiamo il piano degli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico dell’intero patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale del quartiere Santa Rita, un risultato di fondamentale importanza per i residenti reso possibile dall’attività di programmazione degli uffici competenti e dalla contestuale disponibilità di fondi straordinari rivenienti dal Pnrr. A Santa Rita, infatti, sono già in corso sia gli interventi previsti dal programma Sicuro, Verde e Sociale sia quelli relativi al Pinqua: parliamo della più grande azione di risanamento dell’edilizia residenziale pubblica mai realizzata a Santa Rita, che entro il 2026 migliorerà nettamente la qualità della vita degli assegnatari degli alloggi comunali di Erp, con un netto risparmio in termini energetici oltre che ambientali”.