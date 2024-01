Il Liceo Artistico 'De Nittis' nell'ex caserma dell'Aeronautica di corso Sonnino: "A giorni la permuta tra Comune e Città Metropolitana"

L'ex Caserma dell'Aeronautica Militare di corso Sonnino, nel quartiere Madonnella di Bari, ospterà in futuro la nuova sede del Liceo Artistico 'De Nittis', attualmente nel palazzo di via Timavo a Carrassi. A breve, infatti, sarà sottoscritto un documento fondamentale per sbloccare la situazione e avviare l'iter progettuale per il recupero dell'immobile, da anni oramai in disuso.

La vicenda è finita al centro di un'interrogazione in Consiglio comunale da parte di Italo Carelli (M5S) all'assessore al Patrimonio, Vito Lacoppola: "A giorni - spiega l'esponente della Giunta a BariToday - dovremmo essere chiamati dall'Agenzia regionale del Demanio per sottoscrivere l'atto di permuta tra Comune e Città Metropolitana e chiudere questa fase".

L'iter è di fatto cominciato da alcuni anni: nel 2019 vi era stato il passaggio dal Demanio al Comune. Adesso, affinché possano cominciare i lavori di riqualificazione, è necessario che si perfezioni la permuta all'ex ente provinciale: "Per il recupero - spiega ancora Lacoppola - sono stati già individuati fondi attraverso il Pnrr". Nei giorni scorsi, inoltre, i tecnici della Città Metropolitana avrebbero già effettuato alcuni sopralluoghi preliminari che saranno utili nella realizzazione del progetto oer recuperare un immobile di pregio e dalle enormi potenzialità. La nuova sede, al posto dell'attuale di via Timavo, consentirebbe a studenti e docenti di effettuare lezioni e laboratori in spazi molto più ampi e completamente riqualificati.