Cassonetti incendiati e rifiuti abbandonati, Leonetti accusa: "Via Caldarola usata come discarica a cielo aperto"

Cassonetti dati alle fiamme in via Caldarola, una discarica abusiva a cielo aperto nella via del quartiere Japigia di Bari. Lo denuncia, tramite un post sulla sua pagina facebook, il presidente del Municipio 1, Lorenzo Leonetti.

"Credete davvero di fare un dispetto agli altri? - scrive Leonetti rivolgendosi agli autori dell'incendio - Quanto si può essere ignoranti e ciechi da non capire che il danno più grande non è legato al decoro urbano, ma alla nostra salute? 'Nostra' significa che comprende anche voi criminali e le vostre famiglie".

Il presidente del Municipio punta il dito contro i trasgressori della legge che inquinano via Caldarola e non rispettano le aree di conferimento:"Trovo rifiuti abbandonati di ogni tipo come water e pneumatici e qualche delinquente ha deciso di mettere fuoco al bidone della plastica".

Le squadre dell'Amiu ed i tecnici del Comune di Bari sono stati già attivati per procedere al recupero della zona. Il messaggio di Leonetti termina con un avviso a tutti coloro che intendono perseverare negli atti vandalici: "Coloro che continueranno ad avere comportamenti incivili, saranno severamente puniti, così come previsto dalla legge".