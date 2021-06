Cassonetti eliminati in corso Sonnino, Amiu spiega: "Rimossi nell'ambito di una riorganizzazione dei servizi, sulla strada 13 isole ecologiche"

I cassonetti presenti all'altezza dell'ex caserma dell'Aeronautica in corso Sonnino, al quartiere Madonnella, sono stati rimossi perché "ritenuti superflui" in base a un calcolo effettuato con un algoritmo utilizzato da Amiu Puglia nell'ambito di una "riorganizzazione" dei servizi. Dopo la segnalazione dei residenti, raccolta dal nostro giornale e relativa all'eliminazione di alcuni bidoni all'altezza del civico 144, con conseguenti disagi e 'sovraccarico' degli altri bidoni presenti lungo la strada, Baritoday ha interpellato Amiu.

La rimozione, spiegano dall'azienda di igiene urbana, "è frutto di un algoritmo che viene applicato in tutta la città di Bari e che rientra nella ridefinizione e riorganizzazione dei Servizi esterni che Amiu Puglia sta effettuando per ottimizzare ulteriormente il servizio stesso".

Su corso Sonnino, ricorda Amiu, sono comunque presenti, distribuite sui 1200 metri di lunghezza della strada, "13 postazioni complete (isole ecologiche fornite di tutti i contenitori per la raccolta differenziata stradale), e, nello specifico, i cassonetti dell'indifferenziata sono 16, per una capienza totale pari a 38400 litri e per un'isola ecologica ogni 85 metri circa. Sulla strada sono registrate 155 utenze Tari non domestiche e 593 domestiche". Alla luce di questi dati, la postazione rimossa sarebbe stata appunto segnalata come superflua dall'algoritmo.

A proposito di un'altra questione segnalata dai residenti, relativa alla presenza di bidoni danneggiati in viale Traiano, Amiu assicura che l'intervento di sostituzione dei cassonetti è effettivamente in agenda e che sarà effettuato prossimamente. L'azienda fa sapere che, comunque, compatibilmente con la disponibilità di contenitori, il rimpiazzo dei cassonetti usurati o non funzionanti sta gradualmente procedendo su tutto il territorio cittadino.