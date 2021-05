Le sale ricevimento a Castellana diventano 'casa comunale', sì alla celebrazione di matrimoni e unioni civili: "Un aiuto per la ripartenza"

Da oggi cinque sale ricevimento di Castellana Grotte sono 'casa comunale', ovvero potranno ospitare celebrazioni di rito civile (matrimoni ed unioni civili). La procedura di riconoscimento delle strutture private - come spiega in una nota il Comune - si è perfezionata nei giorni scorsi con la firma delle parti interessate. Da questo momento, le sale avranno la facoltà di organizzare in loco il rito civile, con piena validità di legge.

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco De Ruvo ha così dato seguito alle istanze manifestate direttamente dagli operatori del settore con la pubblicazione di avviso pubblico per manifestazione di interesse rivolto ai titolari “di strutture ricettive o immobili di particolare pregio storico, turistico, estetico, architettonico ed ambientale, siti sul territorio comunale”. “Era uno degli obiettivi di questa amministrazione e lo abbiamo portato a termine. – Evidenzia il primo cittadino di Castellana Grotte, Francesco De Ruvo – Abbiamo risposto prontamente ad un’esigenza manifestata dagli operatori, supportando ancora una volta con un’azione concreta il mondo del commercio e della ristorazione duramente colpiti dall’emergenza Covid. Ci auguriamo che anche questa misura possa aiutare la ripartenza del settore eventi che rappresenta un indotto importante per tutto il territorio”.

Sempre più coppie chiedono di potersi unire per la vita nella cornice delle sale ricevimento, quindi, si intende favorire la ripresa del settore cerimonie andando incontro anche ad una domanda di mercato in forte crescita.

“Seppur questa nuova possibilità comporterà maggiore impegno da parte dell’ente comunale, sul fronte della documentazione e della logistica, – ricorda il Sindaco De Ruvo – è un sacrificio che facciamo ben volentieri se questo può servire ad aiutare un settore economico in evidente difficoltà che ha bisogno di tutto il nostro supporto per ripartire”. L’intervento dell’Amministrazione castellanese è quindi di supporto al settore dei matrimoni e degli eventi in generale ma si colloca anche come strategia di promozione territoriale, permettendo di attirare in questo modo a Castellana Grotte utenti anche non residenti, mettendo in vetrina le capacità ricettive e di ospitalità, oltre che di bellezza paesaggistica e culturale della cittadina.



(foto archivio)