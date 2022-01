Il Castello del Garagnone sarà acquisito dal Parco dell'Alta Murgia: "Monumento da valorizzare, uno dei tre voluti da Federico II"

Il Castello del Garagnone entrerà a far parte del patrimonio del parco dell'Alta Murgia. Ha infatti preso avvio, come rende noto l'ente Parco, la procedura di acquisto della rocca, attraverso l’esercizio del diritto di riscatto. "È un fondamentale passo avanti verso una migliore tutela e fruizione del bene, un forte elemento di attrazione situato in zona A (area di riserva integrale) dell’area protetta", sottolineano dal parco.

Il Castello del Garagnone, noto anche come Rocca invisibile, è parte di una prestigiosa triade di monumenti che comprende Castel del Monte e il Castello di Gravina, tutti e tre situati nel Parco e voluti dall’imperatore svevo Federico II. Edificato in età normanna durante il regno degli Altavilla, fu ricostruito a scopo difensivo nel 1220. Del maniero ne restano oggi le affascinanti rovine che si ergono in collina sul costone murgiano, fonte di interesse per numerosi visitatori.

"L’obiettivo – dichiara Francesco Tarantini, presidente Presidente del Parco Nazionale dell'Alta Murgia – è mettere a sistema tutti gli attrattori del Parco, di cui il Castello del Garagnone è parte integrante. Il suo acquisto da parte dell’ente rientra in un percorso di recupero e valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale dell’Alta Murgia. Acquisirlo consentirà di valorizzarlo singolarmente ma anche di migliorare l’offerta turistica del Parco, creando un percorso ad hoc che includa tutti i siti ricadenti in agro di Spinazzola, tra cui le Miniere di Bauxite, il bosco di Acquatetta e l’inghiottitoio di Cavone".