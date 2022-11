L'area attorno al castello Svevo tra vandali, sporcizia ed escrementi. I residenti: "Terra di nessuno" nonostante i turisti

Una vera e propria "terra di nessuno" nonostante la presenza sempre più evidente dei turisti, tra degrado e incuria o, peggio, atti vandalici: l'area attorno al Castello Normanno-Svevo di Bari, nel cuore del borgo antico, soffre l'inciviltà di pochi. Qualche settimana fa ignoti (probabilmente dei ragazzini) avevano imbrattato una parte della fortezza, quella sul lato del lungomare, utilizzando spray azzurro. E' solo l'ultimo di questi episodi, spesso commessi da giovanissimi.

I cittadini che risiedono ella zona segnalano e chiedono interventi immediati: "Purtroppo - spiega a BariToday Andrea Calò Carducci, presidente del Comitato Parco Castello - ravvisiamo pochissimi controlli. Sì, vi sono dei pattugliamenti da parte delle Forze dell'Ordine ma chiediamo una presenza più costante per evitare che accada ciò che è avvenuto nelle ultime settimane".

Non solo spray colorato, ma anche cestini ribaltati e gettati a terra, monopattini lasciati in modo selvaggio sul marciapiede ed escrementi di cane qua e là. Eppure, fa notare Calò Carducci, non mancherebbero gli strumenti per arginare i disagi: "Vi sono diverse telecamere, non solo attorno al castello. Ce n'è una con una visione a 360 gradi, quindi riteniamo che si possa capire chi compie atti vandalici".

Giardino Isabella d'Aragona tra "fontana impraticabile e pavimentazione rotta"

Non è però, solo il castello a soffrire la presenza degli incivili. L'adiacente giardino Isabella D'Aragona e le zone limitrofe non le sa passano al meglio: "La pavimentazione sul lato del lungomare è rotta con pezzi che sono saltati via - dice Calò Carducci - , quindi c'è la questione della fontana centrale, da tempo impraticabile e per la quale non capiamo perchè non si proceda con un suo immediato recupero non trattandosi di una fontana medievale o rinascimentale ma del secolo scorso". A tutto questo si aggiungono cestini praticamente inesistenti e alcuni lecci espiantati e mai più sostituiti da oltre un anno. Uno scenario "impossibile" per una zona tra le più belle della città di Bari.