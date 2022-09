Oltre 25mila ingressi in due mesi per il Castello Svevo di Bari: è tra i luoghi della cultura più visitati in Puglia

Un'estate da record per i luoghi della cultura in Puglia, con il Castello Svevo di Bari al secondo posto tra i siti più 'gettonati'. I numeri dei visitatori registrati nei mesi di luglio e agosto in musei, castelli, aree e parchi archeologici afferenti alla Direzione Regionale Musei Puglia parlano chiaro: circa 100mila i turisti che hanno scelto di ammirare le bellezze del patrimonio culturale regionale.

Castel del Monte si conferma la meta preferita dal pubblico con oltre 60 mila presenze in due mesi; medaglia d’argento per il Castello di Bari con quasi 25 mila turisti nello stesso periodo. I due manieri, inoltre, sono stati protagonisti anche di una impennata rispetto ai dati pre-pandemia: il castello federiciano, patrimonio Unesco, ha registrato un incremento di pubblico del 7per cento, con una crescita netta di oltre 4mila ospiti, e un aumento degli introiti del 12per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, l’anno in cui i musei statali hanno annoverato il picco di pubblico e di incassi mai prima di allora censito nelle statiche del Ministero. Performance di grande stile anche per il Castello di Bari: passando dai 13mila ingressi del 2019 ai 25mila dei due mesi estivi appena trascorsi, ha raddoppiato il numero di visitatori e di proventi. Sul terzo gradino del podio, il Parco Archeologico di Siponto, tra i luoghi della cultura più visitati.

«Mentre ci aspettavamo una consolante normalità dopo la lunga notte del Covid, abbiamo invece assaporato numeri da record - commenta il Direttore Regionale Musei Puglia, il dott. Luca Mercuri - con flussi turistici ben oltre l’anno d’oro pre-Covid. Esprimo grande apprezzamento per l’affluenza registrata che, da una parte, conferma il fascino storico e archeologico della nostra regione, dall’altra testimonia l’efficacia delle iniziative di promozione intraprese. Puntiamo, ora, a destagionalizzare i progetti culturali per fare il bis di presenze anche in autunno e in inverno, continuando a promuovere iniziative di qualità anche di livello internazionale, che possano potenziare questo trend. La mia riconoscenza va, come sempre, a tutto il personale di vigilanza dei nostri siti che svolge un ruolo essenziale».