Record di presenze a Ferragosto nel Castello Svevo di Bari: 2000 visitatori nello scorso week end

Duemila visitatori in un week end: il Castello Svevo di Bari ha registrato numeri record nello scorso fine settimana, allungato dal lunedì di Ferragosto. L'ottimo risultato è testimoniato anche dal paragone con i dati del 2021: l'afflusso di visitatori è, infatti, triplicato rispetto a 12 mesi fa. Nonostante gli arrivi di turisti provenienti dai paesi extraeuropei non siano ancora a livello del 2019, i dati degli ingressi nella struttura normanno sveva di Bari, durante questo ferragosto, si sono avvicinati al periodo pre pandemico. Allargando l'analisi a tutto l'anno, si scopre che il Castello Svevo di Bari ha già superato il numero di visitatori registrato nell'ultimo anno prima del Covid .

I musei ed i luoghi di cultura pugliesi, durante lo scorso week end, hanno quasi raggiunto la quota di 9mila visitatori, registrando un aumento delle presenze del 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

La meta più visitata è stata Castel Del Monte con 4500 ingressi, al secondo posto il Castello di Bari con 2000 presenze. La terza piazza del podio è occupata dal Castello di Trani, visitato da più di 600 persone.

La cultura vince nel lungo weekend di Ferragosto anche a Ruvo che, complice la mostra 'Collezionauta: Capolavori attraverso il tempo' allestita nel Grottone di Palazzo Jatta, ha totalizzato quasi 300 visitatori, andando addirittura oltre i numeri dell’ultimo anno pre pandemico, il 2019. Numeri importanti a Egnazia con oltre 200 ingressi, a Canne della Battaglia, Monte Sannace ed Altamura con visitatori a 3 cifre, oltre i 100 ospiti.

"Il fascino della storia, della cultura, dell'arte diventa un racconto che piace sempre più al pubblico, anche in piena estate - commenta il direttore regionale Musei Puglia, Luca Mercuri - Siamo felici di annunciare questi numeri. Lo avevamo previsto e, per fortuna, le attese sono state confermate. La mia riconoscenza va in particolare a tutto il personale di vigilanza dei nostri siti che svolge un ruolo essenziale affinché l’esperienza dei visitatori sia piacevole e sicura".