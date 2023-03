Catalogo regionale telematico dei servizi per i minori, dal 27 marzo aperte le iscrizioni

Lunedì 27 marzo, dalle 12, e fino a giovedì 27 aprile sarà possibile presentare la domanda per l’iscrizione nel nuovo Catalogo regionale telematico dell’offerta dei servizi per minori. L’Avviso è rivolto ai gestori di strutture e di servizi, centri socio-educativi diurni, ludoteche, servizi educativi e per il tempo libero, centri aperti polivalenti per minori.

"Anche in questo caso - ha dichiarato l’assessora regionale al Welfare, Rosa Barone - abbiamo voluto non solo accelerare e rendere più efficace l’erogazione dei servizi per le famiglie ma anche e soprattutto standardizzare ed uniformare sull’intero territorio regionale la qualità dei suddetti servizi. Tutto ciò è in linea con quanto stabilito nel V Piano Regionale delle Politiche Sociali e con la nuova programmazione regionale dei fondi comunitari".