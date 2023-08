Avanzano i cantieri per il nuovo campo da rugby e football americano di Catino: prendono forma tribune e spogliatoi

Proseguono i cantieri per la realizzazione del nuovo campo da rugby e football americano nel quartiere Catino di Bari, opera attesa da alcuni anni e che, dopo uno stallo durato troppo tempo, sta vedendo un'accelerazione nel suo completamento.

Stanno prendendo forma le tribune da 500 posti, e le strutture degli spogliatoi e della palestra che sarà a disposizione non solo dei giocatori di rugby e football ma di tutto il quartiere e di tutta la comunità: "Non vedo l'ora - spiega in un post su Facebook l'assessore cittadino allo Sport, Pietro Petruzzelli - che i lavori finiscano e si possa iniziare a utilizzare questo campo. Non solo perché finalmente daremo una nuova casa a due sport bellissimi e che praticano sempre più ragazzi, ma anche perché finalmente anche il quartiere Catino sarà dotato di un impianto sportivo bello, accogliente e funzionale".