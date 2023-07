Catino ha la sua nuova biblioteca: "Un grande dono per bambini e ragazzi del quartiere, uno spazio immaginato da tempo"

Una biblioteca per il quartiere Catino. Uno spazio atteso da tempo, "frutto di un percorso cominciato tanti anni fa", che oggi è diventato realtà. Allestita negli spazi del 'pluriuso' di via dei Narcisi, edificio che già ospita alcune associazioni del territorio, la biblioteca 'Catino' fa parte della rete Colibrì, il network delle 11 biblioteche di quartiere nate grazie a un progetto del Comune di Bari, finanziato attraverso il bando regionale Community Library.

La struttura sarà gestita da un'ats composta dal Circolo Arci La stanza di Cesco (capofila), Arci Bari-BAT, parrocchia San Nicola e a.s.d. Giovanni Falcone. "Con il nostro progetto - spiega Daniela Martino, presidente de La Stanza di Cesco - abbiamo raccolto il testimone e dato seguito all'idea che già che quasi quarant'anni fa era stata sostenuta da Corrado Berardi dell'associazione Giovanni Falcone, appunto quella di creare una biblioteca per Catino". "Per chi come me è nato e cresciuto qui, vederla realizzata vuol dire tantissimo. Quando eravamo piccoli noi qui non c'era nulla, non c'era neppure la chiesa, nessuno spazio per i ragazzi. Questa biblioteca rappresenta un grandissimo regalo soprattutto per le giovani generazioni del quartiere. Siamo presenti come associazione sul territorio dal 2017 - prosegue Martino - organizzando doposcuola e laboratori per i ragazzi del quartiere, anche a rischio o con vulnerabilità. E sappiamo quanto sia importante poter dare loro uno spazio per lo studio e per la lettura".

La biblioteca dispone di una sala lettura di circa 80 metri quadri, dotata di computer e tablet, con accesso alla mediateca digitale, e potrà contare su una dotazione libraria potenziale di circa 5mila volumi, con una particolare attenzione ai libri per bambini e ragazzi. Presente anche uno spazio esterno, che potrà ospitare le diverse attività organizzate. "Vogliamo che questa biblioteca sia innanzitutto uno spazio condiviso - spiega Daniela Martino - un contenitore a disposizione di tutte le associazioni del territorio, per ospitare incontri, eventi, proiezioni di film o corti. In questo collaboreremo, ad esempio, con l'Accademia del Cinema dei ragazzi di San Pio, così come da sempre lavoriamo in sinergia con tutte le associazioni che operano nel quartiere". Il calendario delle iniziative sarà definito con maggiore precisione nelle prossime settimane, per partire da settembre: sono in programma laboratori di inglese, di disegno animato, di riciclo, eventi come proiezioni e incontri di lettura. Dal prossimo 17 luglio, invece, partiranno le attività del centro estivo organizzate in collaborazione con la parrocchia San Nicola: "Un modo per venire incontro alle esigenze delle tante mamme lavoratrici del quartiere - dice Martino - I bambini saranno coinvolti nella creazione di un piccolo libro: ciascuno di loro scriverà un racconto rilegandolo poi con ago e filo".

La biblioteca 'Catino' sarà inaugurata questo pomeriggio, alle ore 17, alla presenza del sindaco, Antonio Decaro, e dell'assessora alle Politiche giovanili del Comune di Bari, Paola Romano. Sarano presenti il presidente del Municipio V Vincenzo Brandi e i rappresentanti delle associazioni coinvolte. Al taglio del nastro seguirà uno spettacolo per i più piccoli con artisti di strada, trampolieri, mangiafuoco e bubble show, e in serata il concerto dal vivo del gruppo 'Drops'.