A Ceglie un giardino intitolato a Chiara Brandonisio, vittima di femminicidio: "Memoria e simbolo di impegno contro la violenza di genere"

"Giardino Chiara Brandonisio e vittime del femminicidio". Così, nella 'Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne', una targa nel piccolo giardino in via Domenico Di Venere, a Ceglie del Campo, ricorda la giovane Chiara, cittadina del Municipio IV e vittima di femminicidio, uccisa a 34 anni l'8 luglio 2010, a poca distanza dalla piazzetta che oggi porta il suo nome.

"Un’iniziativa che abbiamo fortemente voluto per ricordare Chiara e tutte le donne vittime di violenze - commenta su Fb la presidente del Municipio, Grazia Albergo - Qui, in questo luogo, oggi e ogni giorno rinnoviamo simbolicamente non solo la memoria, ma anche l’impegno contro ogni discriminazione e violenza di genere".

(Foto Fb Grazia Albergo)