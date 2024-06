Celebrata la Festa della Repubblica 2024, a Bari le cerimonie nel Sacrario e sul lungomare

Bari celebra la Festa della Repubblica nel 78° anniversario della sua costituzione con le consuete celebrazioni al Sacrario dei Caduti d'Oltremare di Japigia e sul lungomare cittadino alle quali hanno preso parte autorità civili e militari.

Nel memoriale si sono recati, in rappresentanza del Governo, il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, i rappresentanti delle amministrazioni locali, delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate. Deposta una corona commemorativa e apposta una firma dell’Albo d’onore in memoria dei 75.000 militari italiani caduti in terra straniera durante le due guerre mondiali.

Successivamente, in largo Giannella, si è svolta la cerimonia dell’alzabandiera e la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa. Schierate le Bandiere di Guerra, i Gonfaloni della Regione Puglia, del Comune di Bari, della Città Metropolitana di Bari e dell’Area Metropolitana, insieme ai Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.