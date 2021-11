Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, la presidente del Senato Alberti Casellati al Sacrario di Japigia

La Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, è giunta al Sacrario militare di Japigia, a Bari, per le celebrazioni del 'Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze armate”. La seconda carica istituzionale della Repubblica ha deposto, in rappresentanza del Capo dello Stato, una corona di alloro sul sacello dei Caduti d'Oltremare.

All'appuntamento, nell'anniversario dell'entrata in vigore dell'Armistizio, il 4 novembre 1918, che pose fine, per l'Italia, alla Prima Guerra Mondiale, prenderanno parte anche il governatore pugliese, Michele Emiliano, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, il sottosegretario di Stato al ministero della Difesa, Giorgio Mulè e il comandante delle scuole A.M./ terza regione aerea, generale di squadra aerea, Aurelio Colagrande, nonchè delle più importanti autorità civili,militari e religiose della regione.

Per il sindaco di Bari, Decaro, "forza della parola, la forza del ragionamento, devono superare la violenza e credo che ricordare quello che è accaduto nel passato ci può aiutare nel futuro, soprattutto insegnando alle nuove generazioni a evitare che queste cose possano accadere. La nostra Costituzione ripudia la guerra, tutte le guerre, quelle più grandi e quelle più piccole che magari sono poco visibili anche sui media - ha aggiunto - Però è importante ricordare quello che è accaduto durante la prima e la seconda guerra mondiale, dare onore alle tante persone che sono sepolte anche in questo sacrario che sono 75.000, 45.000 non hanno un nome. Oggi è una giornata importante. Ospitiamo la seconda carica dello Stato, la presidente Casellati, mentre a Roma i 35 sindaci dei capoluoghi di provincia hanno accompagnato il presidente Mattarella in un giorno simbolico per noi, per ricordare il valore delle tante persone, tante donne e tanti uomini, che hanno perso la vita anche per farci vivere in un paese più democratico", ha proseguito Decaro sottolineando che "torniamo a incontrare i ragazzi delle scuole finalmente, perché negli ultimi mesi le celebrazioni le iniziative le abbiamo fatte con poche persone presenti per evitare gli assembramenti e ovviamente non è la stessa cosa. Vedere tanti bambini oggi con la bandiera tricolore serve anche a tenere insieme il nostro paese, a ricordarci che per fortuna abbiamo superato questo momento difficile. Ci avviciniamo alle festività natalizie e sarà l'occasione anche per riscoprire il calore e la voglia di stare insieme" ha concluso.