Celeste, il calzolaio che nel Murattiano ripara scarpe e le realizza a mano: "Così ho omaggiato anche San Nicola"

Nella piccola vetrina, lungo via Roberto da Bari, ci sono, ben esposte, le sue creazioni: scarpe rigorosamente realizzate a mano. E' qui, in questa micro bottega di neanche dieci metri quadri in pieno centro a Bari, che Celeste Capurso ha dato vita al suo sogno: non solo riparare le calzature, ma anche crearle su misura. Tra attività commerciali e locali del Murattiano, la sua calzoleria è uno spazio che parla di un mestiere antico, di un'arte artigiana che Celeste ha deciso di apprendere da adulto, riscoprendo in realtà una manualità coltivata sin da bambino.

"Sono nato a Bari vecchia, e quando avevo sei anni mia madre decise di iniziare a farmi frequentare la bottega di un calzolaio, per avvicinarmi al mestiere, come si usava fare. C'era questo 'mest Peppin', che era originario di Corato. Ho cominciato così, fino a circa dieci anni, anche se poi ho preso strade diverse". Altri lavori, un'esperienza come commerciante, fino a quando, a 47 anni, Celeste decide di cambiare tutto. "Sentivo che quell'amore per l'artigianato, per la manualità, era sempre rimasto. E allora ho deciso di prendere quello che ho sempre amato, ho tirato fuori in età adulta una cosa che avevo dentro, e ho detto: ora voglio fare il calzolaio".

E così, accompagnato dalla sua passione e da una grande determinazione, Celeste si rimette in gioco. "Prima di aprire la mia bottega, sono stato da un paio di calzolai, per apprendere meglio il mestiere, sono stato da un maestro a Lecce. Poi sette anni fa ho aperto da solo, continuando sempre a formarmi e a imparare". Ma l'apertura di una bottega tutta sua è solo il primo passo. "Dopo il primo anno di calzoleria mi sono detto: non voglio fare solo le riparazioni, io voglio fare le scarpe". E' l'inizio di un nuovo percorso che lo porta anche all'estero per apprendere l'arte di realizzare calzature su misura: "Per imparare sono stato in America, a Londra. Ho avuto quattro maestri: un americano, un inglese, un toscano e un giapponese. Volevo confrontarmi, capire come lavorano". Un impegno portato avanti parallelamente al lavoro di riparazione in bottega, che non si è fermato: "La formazione in genere dura tre anni, nel mio caso è stata più lunga, perché mi ci dedicavo d'estate, nei fine settimana, continuando comunque a lavorare. I momenti difficili non sono mancati - racconta Celeste - Giorni e notti passati a pensare e a studiare: perché dopo essere stato dai maestri, sei tu da solo a dover fare le scarpe".

E tra le tante calzature create in questi anni, ce n'è un paio che Celeste ha particolarmente a cuore: le scarpe realizzate per San Nicola. "Era un dono che volevo fare - racconta - Sono nato lì, a Bari vecchia, e con il santo patrono c'è sempre stato un legame speciale. Ho lavorato con altre persone che hanno poi ricamato le calzature. Sono scarpe che vengono usate in occasioni speciali, come le celebrazioni dei prossimi giorni", sorride Celeste, ricordando i festeggiamenti per la festa patronale.

Oggi Celeste si divide tra i lavori di riparazione in via Roberto da Bari e le scarpe che realizza a mano: "A volta qualcuno mi chiama maestro, ma non amo essere chiamato così. Magari quando arriverò a una certa età, allora sì", scherza. "Mi ritengo solo un umile artigiano come tutti gli altri, che ama fare il suo lavoro", aggiunge, con gli occhi che brillano. "E' solo quello che conta: amare ciò che si fa".