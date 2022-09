Al via anche a Bari il Censimento Istat della popolazione: la ricerca terminerà a dicembre

Dal 30 settembre prenderà il via, anche a Bari, il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022 dell'Istat. La ricerca sarà articolata in due rilevazioni campionarie, areale e da lista, che termineranno il prossimo 22 dicembre. L'Istat, pertanto, ha selezionato, a campione, un elenco di indirizzi da censire inviando ai relativi residenti una lettera con le istruzioni per l’autocompilazione del questionario online.

In alternativa, i cittadini interessati saranno contattati direttamente dagli operatori comunali che somministreranno di persona il questionario con l’ausilio di dispositivi informatici. Si ricorda, infatti, che partecipare al censimento è un obbligo di legge.

Per qualunque informazione o chiarimento, o semplicemente per ricevere un supporto nella compilazione del questionario, è possibile rivolgersi al Centro Comunale di Rilevazione tutti i giorni, dalle ore 8.30 alle 13, e il giovedì anche dalle ore 15 alle 17, in largo Fraccacreta 1 - secondo piano - stanze 43, 44 e 45, o telefonare ai numeri 080 5773740 - 3391 - 3368 - 3715 - 3353 – 3348 - 3316. Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina informativa dell'Istat dedicata al Censimento.