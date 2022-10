L'ex Centrale del Latte di Bari nel degrado in attesa di una riqualificazione, Fdi: "Intervenire al più presto"

In attesa del progetto di riqualificazione per renderla una Casa di Comunità con presidio medico h24, l'ex Centrale del Latte di Bari resta immersa nel degrado e nell'incuria.

Una situazione documnetata attraverso un sopralluogo effettuato da esponenti di Fratelli d'Italia. In una nota, il neo consigliere regionale Michele Picaro, la vicecoordinatrice Fdi di Bari Antonella Lella, il coordinatore del Municipio II Onofrio De Giglio e la consigliera del Municipio II, Virginia Ambruosi affermano che "nonostante la promessa di ripristino da parte del sindaco Antonio Decaro" l'area "non ha visto alcuna ristrutturazione dello stabile né si è provveduto ad interventi di manutenzione rispettosi delle basilari norme igienico-sanitarie, rendendola così zona di ricettacolo i rifiuti. Non è neppure da stimolo il fatto che, al suo interno, insistano i locali di associazioni nonché del Serbari con parcheggio di autoambulanze. Quale igiene è garantita a questi mezzi che trasportano ammalati? L’area è piena di insetti, cimici, zanzare, blatte, topi".

Fratelli d’Italia sollecita "un intervento immediato di derattizzazione e disinfestazione dell’aerea, poiché i residenti sono preoccupati per le infezioni che possano derivare da un ambiente aperto in evidente stato di degrado".