Centri diurni per minori a Bari, la Regione Puglia dice sì alla copertura per chi è in graduatoria

L’assessora cittadina al Welfare, Francesca Bottalico, "esprime soddisfazione per la formalizzazione dell’impegno da parte della Regione Puglia sul finanziamento delle attività in favore di tutti i minori in graduatoria per la frequenza dei centri diurni per minori dell’ambito di Bari". L'ufficialità è arrivata poche ore fa con una nota ufficiale del Dipartimento Welfare regionale, con l'attestazione del pagamento degli acconti sospesi sui voucher e i buoni di conciliazione 2020/21.

“Finalmente, dopo continue richieste e solleciti e dopo l’intenso lavoro politico e tecnico dei mesi scorsi con la Regione Puglia, anche in rete con la commissione Welfare comunale e l’Anci, siamo riusciti ad ottenere la copertura di tutti i minori della città di Bari in graduatoria. Al tempo stesso è stato garantito il sostegno agli operatori e ai gestori dei centri diurni che per mesi, nonostante i ritardi accumulati dalla Regione, hanno continuato a lavorare senza sosta, in alcuni casi anche rischiando la chiusura, contribuendo attivamente al sostegno delle tante famiglie e bambini che hanno sofferto in maniera particolare gli effetti sociali e psicologici dell’emergenza sanitaria - commenta Francesca Bottalico.

"Questo è un ottimo risultato - dice - per la città di Bari e per l'intera comunità, ma il confronto e l’interlocuzione con la Regione devono proseguire per le nuove programmazioni che richiedono un forte impegno in termini di fondi regionali e semplificazione delle procedure, ora che finalmente sono stati nominati la nuova assessora e i dirigenti tecnici del comparto. Desidero ringraziare il personale amministrativo dell’assessorato comunale e rivolgere un messaggio di speranza a tutti i responsabili dei servizi del welfare che in questi mesi hanno tenuto duro nonostante le difficoltà, offrendo servizi qualificati e sempre più diffusi in favore di genitori, neo genitori, bambini e bambine e adolescenti. Investire sul welfare significa investire sulla comunità, sulle persone, sul presente e sul futuro”.