Centri estivi per minori, la Giunta comunale di Bari approva un extra budget di 297mila euro

La giunta comunale di Bari ha approvato, negli scorsi giorni, la delibera relativa alla variazione dello stanziamento del 'Peg - Piano economico di gestione 2023/25 - annualità 2023', istituendo un nuovo capitolo 'Fondo comunale per Centri estivi e attività socio-educative a favore dei minori' dell’importo di 297.473 euro.

Il provvedimento nasce dall’esigenza di assicurare continuità nella frequenza ai minori accolti nei Centri estivi accreditati ad esito del bando comunale. Le risorse stanziate dal civico bilancio corrispondono alla quota assegnata dal Dipartimento per le politiche della famiglia al Comune di Bari in base al riparto del fondo effettuato dal Ministero competente.

"Fra qualche giorno sarà pubblicato il decreto con il quale i ministri della famiglia e dell’economia e finanze approveranno l’elenco dei Comuni beneficiari delle risorse e i criteri di riparto in base ai dati Istat - spiega l'assessora alle Politiche Educative e Giovanili, Paola Romano - nel frattempo, con l’approvazione di questa delibera, consentiamo ai primi enti gestori dei Centri estivi convenzionati con il Comune di garantire la gratuità della frequenza delle attività in favore dei minori vulnerabili e con disabilità e delle loro famiglie. Inoltre stiamo lavorando per recuperare ulteriori risorse in modo tale da rendere l’intero elenco finanziabile".