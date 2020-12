Ultimi acquisti e aperitivi prima della 'zona rossa': folla in centro nel pre vigilia barese

Meno 24 ore alla fatidica zona rossa di Natale, che a Bari comporterà anche una stretta ulteriore sull'asporto disposta dall'amministrazione comunale. E come ci si poteva immaginare il centro è stato preso d'assalto dai baresi: tra il quartiere Murattiano, la zona Umbertina e il lungomare, c'è chi si gode l'ultimo aperitivo seduto al tavolino del bar (nonostante la 'forte raccomandazione' del sindaco Decaro), chi è in fila davanti ai negozi per completare i regali di Natale e chi semplicemente si gode una passeggiata, complice anche il bel tempo che ha caratterizzato la mattinata.

Folla in centro nel pre vigilia: ultimi acquisti e aperitivi Non ci sono foto disponibili.

Zona rossa al via dal 24 dicembre: le restrizioni previste a livello nazionale

Da domani, invece, scattano le restrizioni del periodo natalizio, si potrà quindi uscire esclusivamente per necessità urgenti, lavorative o di carattere sanitario: chi deciderà di spostarsi dalla propria abitazione dovrà compilare l'autocertificazione - esattamente come nel periodo del lockdown - per identificare il motivo del proprio spostamento.