Lavori nella struttura centrale di Bari, il centro 'Colli-Grisoni' si sposta provvisoriamente a Triggiano

E' stata attivata la sede provvisoria del centro di Neuropsichiatria infantile e dell'Adolescenza 'Colli-Grisoni' nel Presidio integrato 'Fallacara' di Triggiano, dopo il trasferimento temporane, già programmato per tempo dall'Asl Bari, in attesa del completamento dei lavori di riqualificazione della struttura di Bari avviati a giugno scorso.

Saranno circa 250 gli utenti che potranno adoperare la sede di Triggiano dove è stata messa a disposizione un intero piano dell’ala sud del presidio: la struttura è dotata di spazi adeguati e sufficientemente ampi per poter ospitare le attività di logopediste, educatori ed educatrici professionali, tecniche della riabilitazione psichiatrica e terapiste della neuropsicomotricità: "ll trasferimento dell’équipe riabilitativa a Triggiano, in ogni caso, avviene tenendo conto delle necessità di pazienti e famiglie, alcune impossibilitate ad affrontare spostamenti", spiega il direttore del Centro NPIA “Colli-Grisoni”, Cesare Porcelli. E’ stata prevista, infatti, una giornata dedicata (venerdì mattina) in cui le attività potranno proseguire ugualmente, senza alcun disagio, presso la struttura di Bari e con il personale che segue abitualmente gli stessi utenti.