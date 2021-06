Scongiurata la chiusura del centro diurno per minori Chiccolino: dalla Regione un finanziamento da 150mila euro

L'annuncio dell'assessora regionale al Welfare, Rosa Barone. La somma consentirà di mandare avanti le attività per un altro anno. Con il finanziamento, spiega, "sarà possibile pubblicare un nuovo bando per l’affidamento del servizio e garantire continuità alle attività svolte"

“Il centro diurno polifunzionale per minori ‘Chiccolino’ di Bari non chiuderà. Il mio Assessorato si è impegnato per trovare le risorse necessarie per sostenere, per un’ulteriore annualità, il progetto per i minori dell’area penale e a rischio di devianza con un contributo regionale di 150.000 euro". E' quanto dichiarato dall'assessora regionale al Welfare, Rosa Barone, in merito alla struttura di San Girolamo che rischiava la chiusura per mancanza di fondi. Barone aveva visitato il centro lo scorso 19 maggio assieme all'assessora comunale barese al Welfare, Francesca Bottalico.

Con il finanziamento, spiega Barone, "sarà possibile pubblicare un nuovo bando per l’affidamento del servizio e garantire continuità alle attività svolte. Sono consapevole dell’importanza del lavoro svolto in questi due anni, per questo con gli uffici, nonostante l’esiguità dei fondi a disposizione, abbiamo fatto il massimo per poter rifinanziare il progetto e molto prima della scadenza della gestione prevista per il 7 luglio”.

Durante la visita del 19 maggio, aggiunge l'assessora regionale "mi ero impegnata per portare avanti questo progetto, che ha prodotto risultati importanti ed ha continuato a funzionare anche durante il lockdown per non lasciare scoperta la zona di un presidio importante. Ho chiesto anche un report sul progetto, perché l’obiettivo è far sì che un'esperienza simile possa essere ripetuta anche nelle altre province pugliesi, in modo da poter dare un futuro diverso a tanti giovani considerati a rischio. Progetti come questi vanno incoraggiati e sostenuti” ha concluso Barone.