Confronto tra Anci Puglia e Regione sui Centri per l'Impiego: "Renderli sempre più attivi e al servizio del territorio"

Un incontro sull'aggiornamento del Piano regionale di Potenziamento dei Centri per l'impiego: è stato il tema del confronto tra Anci Puglia e Assessorato regionale alla Formazione e Lavoro al quale hanno preso parte sindaci, amministratori e funzionari dei Comuni sedi di Cpi.

Nel corso dell’incontro sono state illustrare le finalità della misura, descritti gli interventi e le azioni avviate, evidenziate le criticità e individuate alcune possibili soluzioni tese a favorire la realizzazione dell’intervento e l’utilizzo delle ingenti risorse previste e in parte finanziate dal Pnrr. L’assessore regionale alla Formazione, Sebastiano Leo, assieme alle sue strutture del Dipartimento e della sezione Politiche e mercato del lavoro, ha espresso soddisfazione per l’incontro.

“Anci Puglia e Regione – ha detto la Presidente Anci regionale Fiorenza Pascazio - hanno voluto questo incontro per concretizzare un’interlocuzione diretta e immediata tra i 44 Sindaci dei Comuni interessati dai CPI e l’Assessorato regionale, in vista dell’imminente termine per il completamento dell’attuazione del Piano di potenziamento dei Centri per l’impiego. In previsione della scadenza, è importante lavorare in sinergia per affrontare tutte le criticità emerse e consentire in Puglia la piena riforma dei Centri per l’impiego, in modo da renderli sempre più attivi e operativi nel proprio ruolo centrale e strategico, di orientamento professionale, di incontro tra domanda e offerta lavorativa sui territori, nonché in relazione alle tematiche del Reddito di cittadinanza/assegno inclusione".