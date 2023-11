Centro Pluriuso Catino, aggiudicata la concessione gratuita dei locali nel quartiere Santo Spirito

È stata pubblicata, sul sito istituzionale del Comune di Bari, la graduatoria definitiva relativa all’aggiudicazione e assegnazione, a titolo gratuito, degli spazi del compendio 'Pluriuso Catino', in via dei Narcisi nel quartiere Santo Spirito.

Sono sei i soggetti aggiudicatari: cooperativa sociale Omnia, circolo Arci 'La stanza di Cesco - Aps, Angels - Aps, associazione Giovanni Falcone - Aps, Auser Risorse Anziani - Aps, Asd Ideale Bari - cui saranno assegnati i diversi locali di cui si compone l’immobile, che ha una superficie complessiva di oltre 300 metri quadri.

La concessione gratuita avrà una durata di sei anni, un tempo ritenuto congruo per consentire ai concessionari di effettuare interventi manutentivi o migliorativi dell’immobile e di attuare un progetto culturale di risocializzazione, ausilio o recupero di soggetti vulnerabili nell’ottica della migliore applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dalla Costituzione.

"Alcune delle realtà aggiudicatarie lavorano da tempo nei quartieri del Municipio V - commenta l’assessore al Patrimonio Vito Lacoppola - e hanno già sede nei locali del pluriuso grazie a una prima applicazione, a titolo sperimentale, di quanto previsto dal regolamento dei beni comuni. Grazie all’espletamento di questa procedura il patto di collaborazione tra amministrazione e cittadini per la cura e la rigenerazione del patrimonio pubblico giunge a una piena applicazione, con l’obiettivo di valorizzare le competenze e le progettualità di realtà associative no profit attive sul territorio, interessate a dar vita a nuovi spazi di socializzazione e confronto. In questo modo il pluriuso di Catino, nel quale a luglio scorso è stata inaugurata una delle biblioteche del progetto Colibrì, diventerà a tutti gli effetti un punto di riferimento per il quartiere e per la città, uno spazio di comunità animato da progettualità e percorsi rivolti a tutti i segmenti della popolazione, con un’attenzione particolare ai soggetti, di qualsiasi età, maggiormente vulnerabili. Il valore ulteriore di questa esperienza risiede nella comprovata capacità dei soggetti affidatari di lavorare in rete tra loro e con i presidi esistenti (penso alle scuole, al tessuto associativo, alle parrocchie) per promuovere percorsi dal basso e condivisi in ambiti cruciali quali la salute, il benessere, la formazione, il contrasto alle povertà educative e all’isolamento sociale".

Ecco un breve profilo degli aggiudicatari e una sintesi delle attività previste:

Cooperativa sociale Omnia

Le attività della cooperativa sono rivolte al mondo della disabilità intellettiva in tutte le sue forme: all’interno del pluiruso Catino si terranno incontri informativi a cura di neuropsichiatri infantili, psicologi e terapisti utili a conoscere e riconoscere eventuali forme di disagio anche in chiave preventiva. Omnia, che già collabora con l’Aps Angels nell’organizzazione di eventi per minori con disabilità intellettiva, intende dar vita a un polo di riferimento per molte famiglie del territorio, per dare risposte concrete alle loro richieste di aiuto e per promuovere concretamente l’inclusione di minori vulnerabili.

In particolare agli adolescenti con Adhd, autismo e disabilità intellettive saranno rivolti laboratori di cucina, artigianato digitale e saranno attivate terapie di gruppo e terapie riabilitative individuali.

Circolo Arci La stanza di Cesco

Il circolo, nato nel 2017 per offrire un supporto nello studio, una prima formazione al teatro, alla musica e all’arte agli adolescenti a rischio avvicinamento da parte della criminalità organizzata, marginalità e svantaggio, svolge sul territorio attività di doposcuola, laboratori d’arte e mestieri, organizza eventi e percorsi presso le scuole e campi estivi in collaborazione con la parrocchia San Nicola.

Tra le iniziative in programma: caffè letterario, doposcuola sociale, sostegno scolastico per minori Bes o Adhd, laboratorio di giornalismo per minori, laboratori di teatro, riciclo creativo, percorsi formativi e corsi di formazione professionale (con Cnipa Puglia e Impresa sociale Ploteus), laboratori musicali, laboratori di audiovisivo e per la realizzazione di cartoni animati (con Get- Accademia del Cinema), corsi di yoga, tai chi e pilates (con Centro yoga fissa dimora).

Angels - Aps

La missione del progetto Angels è quella di ampliare e potenziare gli spazi educativi, laboratoriali, di consulenza specialistica e psicologica in favore di adulti e minori con disabilità, disturbi dell’apprendimento e dello spettro autistico, attraverso l’ausilio di figure qualificate e di un’equipe sanitaria con competenze in neuropsichiatria e neurologia, psicoterapia, Adhd.

Le attività saranno svolte in collaborazione con la rete di associazioni, scuole e parrocchie attive sul territorio.

Associazione Giovanni Falcone - Aps

L’associazione, attiva dal 1995, è una piccola comunità che ha come scopo quello di migliorare la qualità della vita nel quartiere Catino raccogliendo e voci e bisogni dei residenti e funzionando come un “serbatoio di idee” per individuare soluzioni e avviare nuove progettualità, promuovendo la legalità e favorendo un nuovo protagonismo dal basso.

Tra le iniziative in programma: percorsi di informazione e prevenzione in ambito sanitario, attivazione dello sportello del consumatore, laboratori di taglio e cucito con le donne del quartiere, corsi musicali e di informatizzazione, concorsi di poesia, cineforum, organizzazione di gite e visite, allestimento di un centro raccolta per i beni di prima necessità.

Auser Risorse Anziani - Aps

L’associazione intende favorire la fruizione del territorio, testare un modello di gestione condivisa del pluriuso, realizzare attività di rilevanza socio-culturale in favore della comunità e supportare specie le persone anziane per contrastarne l’isolamento sociale e culturale.

A tal fine realizzerà servizi di accoglienza e ascolto telefonico, attività di accompagnamento, assistenza leggera, disbrigo piccole pratiche, assistenza telematica, screening medici gratuiti. I dati raccolti andranno a popolare una banca dati dell’associazione.

Asd Ideale Bari

Ideale Bari è una realtà che si fonda sull’azionariato popolare e che promuove l’attività sportiva in favore di persone in condizioni di disagio e con disabilità, partendo dall’idea che lo sport rappresenta un’opportunità di incontro e condivisione da garantire a tutti.

In quest’ottica il pluriuso sarà una realtà aperta e inclusiva, un contenitore di idee e un punto di riferimento per lo sport popolare, autosostenuto grazie alla collaborazione con altri enti, associazioni e cooperative.

Tra le iniziative in programma: programmazione di eventi di quartiere, corsi di formazione e professionalizzazione sportiva, assistenza legale in ambito sportivo e tornei sportivi.