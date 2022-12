Il Centro di raccolta Amiu aperto anche nei giorni festivi: oggi si potranno conferire rifiuti fino alle 12.30

I baresi che si recheranno questa mattina a conferire i loro rifiuti presso il Centro di Raccolta multimateriale riceveranno un piccolo regalo dall'Amiu. Lo spazio dedicato al deposito dei rifiuti, in via Accolti Gil, rimarrà aperto anche oggi fino alle 12.30. L'iniziativa rientra nelle attività speciali programmate dall'Amiu per garantire la pulizia ed il decoro delle strade di Bari durante le festività natalizie.

L'apertura mattutina del Centro di Raccolta multimateriale nella zona industriale è stata garantita sia nella giornata di Natale che nel giorno di Santo Stefano. "Chi sceglierà una di queste due giornate per depositare i rifiuti - precisa l'Amiu sui propri canali social - riceverà un gadget in omaggio".