Premiati per il loro impegno al servizio della Comunità cittadina: a Bari la cerimonia del 'Nicolino d'Oro 2022'

Sette riconoscimenti assegnati a personalità che si sono contraddistinte nella Comunità barese e che hanno dato lustro alla città. Si è svolta questa mattina, nella sala consiliare di Palazzo di Città, la tradizionale cerimonia di consegna del “Nicolino d’Oro 2022”, l’iniziativa promossa dal Circolo Acli Dalfino di Bari.

Quest'anno sono stati premiati, Silvia Godelli per la sezione Cultura, Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli per la sezione Baresità, Don Mimmo Minafra per la sezione Religione, Vincenzo Magistà per la sezione Informazione, Nicola Vernola per la sezione Istruzione, Anna Maria Tosto per la sezione Giustizia. Assegnato anche il riconoscimento alla memoria a Franco Cassano.

Silvia Godelli ha ricevuto il Nicolino d'Oro 2022 per il suo impegno nel campo culturale ed artistico, anche durante la sua passata esperienza politica come assessore regionale alla Cultura e Turismo. La coppia, nella vita e sulla scena, composta da Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli ha ottenuto il riconoscimento grazie alla loro instancabile attività artistica, votata alla tradizione vernacolare barese, svolta da più 40 anni fra teatro, cinema e televisione.

Don Mimmo Minafra è attualmente parroco nella Chiesta della Trasfigurazione di Bitritto. Grande devoto di San Nicola, dal 1984 ne cura il cambio dell’abito e dell’immagine processionale del Santo divenendo il Vestitore di San Nicola.Vincenzo Magistà, giornalista di lungo corso, è stato premiato per la sua spiccata attenzione al sociale e al meridionalismo nell’informazione del territorio cittadino. Nicola Vernola, il più giovane laureato d'Italia, ha ricevuto il Nicolino d'Oro per l'abnegazione allo studio dimostrata. L'impegno civile e della sua determinata autorevolezza hanno consentito al magistrato Anna Maria Tosto di ricevere il premio speciale.

Il 'Nicolino d'Oro 2022' è stato assegnato anche a Franco Cassano, il sociologo barese scomparso il 23 febbreio 2021. L'autore di varie opere letterarie era stato eletto nel 2013 alla Camera dei deputati."Ventiquattro anni fa avemmo quest’idea, di premiare le persone che si sono distinte nella loro vita e si sono adoperate con i valori cristiani, nel culto di San Nicola, nel promuovere la nostra beneamata città: in questi anni abbiamo premiato più di 200 illustri baresi - ha dichiarato il presidente del circolo Acli Dalfino, Michele Fanelli - Oggi abbiamo vissuto una bellissima giornata, un’alba particolare, durante la tradizionale Fiaccolata Nicolaiana che ha riportato nelle nostre strade una sola voce invocando ancora una volta la parola 'pace' nel nome di San Nicola, e della città simbolo dell’ecumenismo religioso a cui tutti ci ispiriamo".

"Voglio ringraziare l’associazione Acli Dalfino perché ancora una volta quest’anno ci richiama all’appuntamento con il Nicolino d’oro e con il riconoscimento delle eccellenze della nostra comunità - ha commentato il sindaco Decaro in apertura della cerimonia - Donne e uomini che con il loro lavoro, la loro opera, e il loro servizio alla nostra Comunità hanno contribuito e contribuiscono ancora oggi a renderla migliore. Questo premio è una sorta di riconoscimento al merito e un ringraziamento per quello che hanno fatto e che fanno ogni giorno. A voi dedichiamo il premio che porta il nome di San Nicola, il santo patrono con cui la nostra città ha creato un legame identitario, che negli anni è diventato storia, cultura, valori. Io oggi da sindaco, con questo riconoscimento voglio ringraziare le personalità premiate, per quello che hanno fatto nelle loro vita e per avermi accompagnato sempre nel percorso alla guida della città".