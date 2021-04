La Certificazione Verde è scaricabile sul sito Puglia Salute: come funzionerà e chi può ottenerla

La Regione Puglia potrà rilasciare il 'Pass verde' che consente l’ingresso e l’uscita da regioni rosse e arancioni, oltre che per motivi di lavoro, salute o necessità, anche per altri motivi. Si tratta di una prima certificazione in attesa della regolamentazione definitiva a livello nazionale ed europeo, ovvero il Digital Green Certificate. Il documento sarà valido fino all'entrata in vigore di quest'ultimo.

Il pass, ottenibile collegandosi al portale PugliaSalute, potrà essere rilasciato a chi ha completato il ciclo vaccinale contro il Covid, a chi ha avuto il Covid ed è guarito. Sarà disponibile anche per chi ha ottenuto l' esito negativo di un test molecolare o antigenico