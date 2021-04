Via i cestini in pietra a Torre a Mare: in corso la sostituzione con i portarifiuti in alluminio

Nuovi cestini portarifiuti a Torre a Mare: sono in corso negli ultimi giorni le operazioni di posizionamento degli arredi in alluminio, che sostituiscono quelli in pietra attualmente presenti nel quartiere a sud di Bari. A darne notizia è il presidente del primo Municipio, Lorenzo Leonetti: dopo le operazioni di sostituzione 10 cestini, in questi giorni stanno venendo posizionati altri 20 in piazza Mar del Plata, in piazza del porto e intorno alla torre Pelosa.

"In accordo con l’assessore Giuseppe Galasso e i tecnici Amiu - assicura Leonetti - provvederemo a rimuovere i vecchi contenitori porta rifiuti in ghisa presenti in piazza del porto, oggi considerati una soluzione obsoleta, poco funzionale ed anche un po’ pericolosa".